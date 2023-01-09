Велика Британія має намір у 2023 році досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги

Велика Британія має намір у 2023 році досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги, повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

"Наша прихильність до України залишається непохитною, і в 2023 році ми досягнемо або перевищимо торішню військову підтримку", - зазначено у твіттері відомства.

У Міноборони Великої Британії також зазначили, що на сьогодні надали Україні понад 200 броньованих машин, зокрема Stormer, озброєний ракетами Starstreak, Husky, Wolfhound, Spartan, Mastiff та M113.

Раніше Sky News із посиланням на джерела повідомило про те, що британська влада розглядає можливість відправити Україні Challenger 2 - основні бойові танки сухопутних військ Великої Британії.