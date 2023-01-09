Голова "Укрзалізниці" відзвітував про 95% дотримання графіка пасажирських поїздів

Графік відправлень у неділю, 8 січня, виконали 95% пасажирських поїздів "Укрзалізниці", тоді як графік прибуття - 96%, повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у понеділок.

"Це найкращий за весь час моїх спостережень день виконання графіка руху пасажирських поїздів. Залізниця продовжує працювати за графіком!" - написав він у телеграмі.

Камишін уточнив, що загалом у неділю відправився 131 пасажирський поїзд, із них лише шість із затримкою: чотири - на 5-15 хв і два - на 15-30 хв.

Із затримкою прибули лише п'ять поїздів: два - в межах 5-15 хв, два - 15-30 хв і один поїзд запізнився на понад 30 хв.

Згідно з повідомленням, сумарна затримка всіх поїздів, що відправлялися, становить 1 год 3 хв, тих, що прибували, - 1 год 48 хв.