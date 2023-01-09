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19:14 09.01.2023

Погроми в Бразилії завдали непоправної шкоди низці творів мистецтва

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Погроми в Бразилії завдали непоправної шкоди низці творів мистецтва

Збитки, яких завдали погромники, що увірвалися до помешкань парламенту, Верховного суду та резиденції президента Бразилії, непоправна, повідомляє у понеділок бразильський медіахолдинг "Глобу".

За його даними, зокрема вандали знищили годинник кінця XVIII століття, піднесений королю Сполученого королівства Португалії, Бразилії та Алгарве Жуану VI двором французького короля Людовіка XIV, вкрадена рідкісна копія оригіналу конституції Бразилії, пошкоджено полотно "Мулатки" за підписом бразильського художника Алберту ді Кавальканті. Реставратори вже повідомили, що на відновлення цього полотна потрібно щонайменше 90 днів.

Крім того, погромники пошкодили декоративну інсталяцію із загартованого скла, створену 1977 року художницею Маріанною Перетті. Ця інсталяція знаходилась у Зеленій залі палати депутатів парламенту Бразилії.

Вандали розписали гаслами гранітну скульптуру "Справедливість" руки скульптора Алфреду Ческ'ятті. Вона встановлена біля будівлі Верховного суду Бразилії. Також значно постраждала галерея погрудних постатей значущих персоналій Бразилії, яка перебуває у приміщеннях Верховного суду – серед них постаті Руї Барбози – творця суду у його сучасному вигляді та аболяційніста Жоакіна Набуку. У будівлі Верховного суду також завдано шкоди килиму, який належав дочці імператора Бразилії Педру II принцесі Ізабеллі. Повністю знищено бронзову скульптуру "Флейтист" Бруно Жоржі, яка перебувала в одній із залів конгресу Бразилії.

Прихильники експрезидента Бразилії Жаіра Болсонару напередодні здійснили низку актів вандалізму, прорвавши поліцейське оточення навколо будівель парламенту, Верховного суду та резиденції глави держави, які розташовані неподалік один від одного в столиці країни. Вдершись туди, вони били шибки у вікнах, псували меблі, витвори мистецтва, предмети декору, телевізори та комп'ютери, знищували документи. Збитки держмайна поки що до кінця не підраховані.

При цьому деякі поліцейські не намагалися їм протистояти і загалом досить лояльно поставилися до того, що відбувається, навіть фотографувалися із призвідниками нападу.

Прихильники Болсонару не визнають поразки на виборах минулого року, регулярно проводять акції протесту, вимагаючи повернення експрезидента до влади. Опозиція організувала прибуття до столиці понад сотні автобусів зі своїми прихильниками протягом вихідних 7-8 січня, загалом участь у протестах брали понад 4 тис. осіб. До вечора 8 січня у країні заарештували понад 300 людей.

Раніше в січні в Бразилії відбулася інавгурація нового президента Луїса Інасіу Лули да Сілви. Болсонару на церемонії не був присутній, оскільки покинув країну.

 

 

Теги: #збитки #бразилія #погроми

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