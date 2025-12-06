Окупанти за добу втратили 1 180 осіб та 131 од. спецтехніки

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони за добу ліквідували 1 180 окупантів, 2 танки, 2 бронемашини, 31 артсистему, 487 БПЛА, а також 131 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 179 790 (+1 180) осіб, танків – 11 398 (+2) од., бойових броньованих машин - 23 688 (+2) од., артилерійських систем – 34 874 (+31) од., РСЗВ – 1 560 (+2) од., засоби ППО – 1 253 (+0) од., літаків – 431 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 87 387 (+487) од., крилаті ракети – 4 024 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 69 037 (+130) од., спеціальна техніка – 4 015 (+1) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

