На Донеччині розшукують двох волонтерів - громадян Великої Британії

Двох волонтерів, які є громадянами Великої Британії, розшукують на Донеччині, повідомляє пресслужба Нацполіції України.

"7 січня близько 17:15 до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції надійшло повідомлення про зникнення двох волонтерів - громадян Великої Британії у віці 28 та 48 років. Відомо, що напередодні, 6 січня, о восьмій годині ранку Ендрю Бегшо та Крістофер Перрі виїхали з Краматорська в Соледар, і зв’язок з ними втратився", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що поліція здійснює слідчо-оперативні заходи щодо встановлення місцезнаходження зниклих.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (зниклі безвісти).

"Якщо ви бачили зниклих громадян або маєте будь-яку інформацію про них, просимо повідомити до поліції", - підсумували в поліції.