Події

15:32 09.01.2023

У Мелітополі у вихідні знищили російський склад боєприпасів – мер

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У Мелітополі у вихідні знищили російський склад боєприпасів – мер

 У тимчасово окупованому місті Мелітополі в ніч проти 8 січня було знищено склад боєприпасів російських окупантів, повідомив мер Іван Федоров.

"Майже щодня у них (російських окупантів – ІФ-У) щось вибухає, щось знищується, знищується їхній особовий склад на території тимчасово окупованої Запорізької області. Також ми бачимо тенденцію, що посилюється знищення рашистів саме на території тимчасово окупованого Мелітополя. Зокрема, у ці вихідні, у ніч проти неділі, було знищено склад боєприпасів, що розміщувався в центрі міста, на території одного з промислових підприємств. Це державне підприємство "Гідромаш" і підприємство "Мелітопольський компресор", що розташовані на невеликій відстані одне від одного – майже через паркан. І в ніч проти неділі було влучання, була детонація щонайменше п'ять годин (з 1-ї години ночі до 6-ї ранку), а потім о 1-й годині дня знову було – дознищено їхній склад боєприпасів", – сказав він на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" у понеділок.

Водночас Федоров зазначив, що після кожної такої вдалої спроби окупанти у відповідь посилюють терор стосовно місцевого населення Мелітополя. Зокрема, з 9 січня вони заборонили переміщення між містами, які перебувають в окупації, та передбачили для цього спеціальну перепустку, причому нині – лише для комерційного транспорту.

Крім того, за словами міського голови, кілька днів тому росіяни запустили в телеграмі чат-бот для виявлення представників українського опору та партизанів, також з цією метою здійснюють смс-розсилку "з провокаційними запитаннями".

Теги: #мелітополь #боєприпаси

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