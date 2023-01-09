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14:43 09.01.2023

ЄСПЛ у січні оприлюднить рішення щодо прийнятності справи "Україна та Нідерланди проти Росії"

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ЄСПЛ у січні оприлюднить рішення щодо прийнятності справи "Україна та Нідерланди проти Росії"

Європейський суд з прав людини 25 січня оприлюднить рішення щодо прийнятності справи "Україна та Нідерланди проти Росії" щодо захоплення східної частини України у 2014 році, повідомила уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко.

"Відкриваємо (вже за традицією) новий рік у ЄСПЛ... Рішенням щодо прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії". 25.01.2023 ЄСПЛ публічно оголосить рішення у так званій справі щодо Донбасу - першій справі про захоплення східної України у 2014 році, коли Росія розпочала війну проти України з Криму та Донбасу", - написала Сокоренко у фейсбуці у понеділок.

Вона нагадала, що юридичний фронт протистояння агресору на міжнародній арені відкрився у 2014 році. Ця справа "Україна та Нідерланди проти Росії" стосується адміністративної практики порушень Російською Федерацією прав людини на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з 2014 року, зокрема знищення малайзійського боїнгу рейсу МН-17 у 2014 році над тимчасово окупованою територією Донецької області.

Сокоренко впевнена, що для України рішення буде позитивним і ЄСПЛ перейде до розгляду справи, як це було у міждержавній справі "Україна проти Росії (щодо Криму)" у січні 2021 року.

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Теги: #україна #єспл #нідерланди #мн_17

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