Генсек ОБСЄ вважає, що РФ має сенс залишатися членом організації
Генеральний секретар ОБСЄ Гельґа Марія Шмід вважає, що РФ має сенс залишатися членом організації, оскільки колись знову знадобляться канали комунікації.
"Принаймні, з сьогоднішньої точки зору, я думаю, що Росії має сенс залишатися членом ОБСЄ. Постійна рада збирається щочетверга на рівні 57 послів ОБСЄ у Відні. У 2022 році Польща головувала в ОБСЄ і на кожній сесії ставила питання про агресивну війну Росії проти України на порядок денний. Не було "справ як завжди". Сидіти за столом - не означає обмінюватися дипломатичними люб'язностями", - сказала Шмід в інтерв'ю Welt.
За її словами, "колись нам знову знадобляться канали спілкування".
Шмід зазначила, що абсолютно зрозуміло - РФ атакувала Україну і є агресором у цій війні.
"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прав, стверджуючи, що фундаментальні принципи ОБСЄ, такі як державний суверенітет, територіальна цілісність і заборона на насильство, були розтоптані. По-друге, на відміну від Ради Європи, в ОБСЄ немає механізму призупинення, який можна було б використати для виключення Росії", - сказала вона.
Як повідомлялося, у квітні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що членство РФ в ОБСЄ є загрозою безпеці та співпраці в Європі, й закликав створити процедуру та виключити Росію.