Суд виправдав колишнього прем'єр-міністра Чехії Бабіша у справі про шахрайство

Празький суд виправдав колишнього чеського прем'єр-міністра Андрея Бабіша у справі про незаконне використання субсидії EUR2 млн від ЄС, повідомляє в понеділок Associated Press.

Суд виніс Бабішу виправдувальний вирок, тоді як прокурор вимагав три роки умовно й штраф у 10 млн крон (приблизно EUR417 тис.).

Бабіша звинувачували в тому, що незаконно отримав субсидію ЄС на будівництво центру Stork's Nest. Сам політик, виступаючи в суді минулої п'ятниці, 6 січня, заявив про свою невинуватість. Він зазначив, що обвинувачення проти нього було політично мотивовані.

Водночас Бабіш є одним із фаворитів на майбутніх виборах президента, які мають відбутися 13-14 січня, зазначає агентство.

Бабіш обіймав посаду прем'єр-міністра Чехії з 2017 до 2021 року.