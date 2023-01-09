Командувач Сухопутних військ ЗСУ об'їхав українські позиції в районі Бахмута й Соледара

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав військовослужбовців, які утримують оборону в районі Бахмута й Соледара, повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

Зазначається, що в Соледарі Сирський безпосередньо здійснив конкретні заходи з організації оборони, посиливши напрямки перекиданням додаткових підрозділів.

"Ворог знову здійснив відчайдушну спробу штурму міста Соледар із різних напрямків і кинув у бій найбільш професійні загони вагнерівців. Водночас завдяки мужності наших захисників, умілому та грамотному застосуванню вогневого ураження противник зазнав значних втрат і вкотре відступив, попри пропагандистські ворожі заяви про нібито захоплений Соледар", - наголосив Сирський.