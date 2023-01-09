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08:12 09.01.2023

Напад Москви на Україну спричинив найбільшу хвилю біженців із часів Другої світової війни - ООН

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Напад Москви на Україну спричинив найбільшу хвилю біженців із часів Другої світової війни - ООН

Російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців із часів Другої світової війни, повідомляється на сайті "Радіо Свобода" з посиланням на Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

"Понад 7,9 мільйона людей покинули країну, а ще 5,9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами", - заявила представниця УВКБ ООН у Німеччині Катаріна Ламп.

За оцінкою ООН, загальна цифра біженців майже 14 млн перевищує третину населення країни, що становить приблизно 41 млн осіб.

Ламп сказала, що внесок Німеччини у розмірі понад 500 млн доларів на підтримку біженців є другим після внеску Сполучених Штатів.

 

 

 

Теги: #війна #біженці

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