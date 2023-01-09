Події

07:51 09.01.2023

Омбудсмен Лубінець готується зустрітися з російською колегою за кілька днів у Туреччині

1 хв читати
Омбудсмен Лубінець готується зустрітися з російською колегою за кілька днів у Туреччині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за кілька днів у Туреччині зустрінеться з російським омбудсманом Тетяною Москальковою для обговорення повернення полонених в Україну.

Окремо Лубінець порушуватиме питання про повернення цивільних заручників, яких агресор масово затримав на тимчасово окупованої території та не відпускає.

"Плани амбітні. Адже ми не знаємо, як себе буде вести російська сторона. Однак попередньо ми отримуємо позитивні сигнали, що вони готові це питання розглядати. Зауважу, що цивільних, згідно з Женевськими конвенціями, ми не можемо обмінювати. Цивільних громадян РФ повинна відпустити!", - наголосив омбудсмен.

 

 

 

Теги: #рф #зустріч #плани #омбудсмени

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:08 09.01.2023
Для підтримки військової дисципліни росіяни вдаються до розстрілів

Для підтримки військової дисципліни росіяни вдаються до розстрілів

07:16 09.01.2023
Міноборони РФ піддалося критиці за їх заяву про нібито проведення "операції помсти" у Краматорську

Міноборони РФ піддалося критиці за їх заяву про нібито проведення "операції помсти" у Краматорську

22:43 08.01.2023
Російська армія завдала ударів по Херсону та Краматорську під час нібито припинення вогню

Російська армія завдала ударів по Херсону та Краматорську під час нібито припинення вогню

20:26 07.01.2023
Слова росіян про нібито припинення вогню виявилися брехливими – Зеленський

Слова росіян про нібито припинення вогню виявилися брехливими – Зеленський

20:25 07.01.2023
Зеленський анонсував нові рішення щодо санкцій проти осіб, які допомагають вести війну

Зеленський анонсував нові рішення щодо санкцій проти осіб, які допомагають вести війну

17:50 07.01.2023
Персональні санкції запроваджуються проти 119 осіб, серед них - російські актори, діячі культури, пропагандисти, а також проти громадянки України Жанни Бадоєвої

Персональні санкції запроваджуються проти 119 осіб, серед них - російські актори, діячі культури, пропагандисти, а також проти громадянки України Жанни Бадоєвої

13:41 07.01.2023
У РФ не відреагували на новий пакет військової допомоги США Україні, але продовжили критикувати Путіна за оголошене перемир'я - ISW

У РФ не відреагували на новий пакет військової допомоги США Україні, але продовжили критикувати Путіна за оголошене перемир'я - ISW

13:05 07.01.2023
Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України відбудеться 20 січня

Чергова зустріч у форматі "Рамштайн" з оборони України відбудеться 20 січня

11:44 07.01.2023
За добу ворог втратив близько 490 осіб, 2 танки та 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

За добу ворог втратив близько 490 осіб, 2 танки та 3 артсистеми - Генштаб ЗСУ

15:12 06.01.2023
Верховній Раді пропонують заявити про посягання Росії на державність України

Верховній Раді пропонують заявити про посягання Росії на державність України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Соледар тримається - туди перекинуть додаткові сили

Зеленський подякував підрозділам, що поповнюють обмінний фонд

Російська армія завдала ударів по Херсону та Краматорську під час нібито припинення вогню

Вертоліт і безпілотник ворога збили українські зенітники в неділю

З полону повернули ще 50 українців в результаті чергового обміну - Єрмак

ОСТАННЄ

Противник продовжує терор Нікополя

За добу ЗС України знищили майже 600 одиниць о/с агресора, 11 танків та 3 вертольоти

Мінськ і Москва проведуть навчання авіапідрозділів у другій половині січня у Білорусі

"Укренерго" збільшило період обмежень "Полтаваобленерго" на 9 січня ще на 2 години

Голова Сумської ОВА закликав мешканців мінімізувати споживання е/е, щоб не довелося повертатися до графіків погодинних відключень через морози

ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів поблизу 13 населених пунктів

У Генштабі припускають погіршення морально-психологічного стану ворога та закінчення війни на будь-яких умовах

Президент Бразилії вирішив задіяти федеральні сили для відновлення порядку в столиці

Прикордонники захопили опорний пункт росіян під Бахмутом

У Сумській області судитимуть колаборанта РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА