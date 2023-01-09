Омбудсмен Лубінець готується зустрітися з російською колегою за кілька днів у Туреччині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за кілька днів у Туреччині зустрінеться з російським омбудсманом Тетяною Москальковою для обговорення повернення полонених в Україну.

Окремо Лубінець порушуватиме питання про повернення цивільних заручників, яких агресор масово затримав на тимчасово окупованої території та не відпускає.

"Плани амбітні. Адже ми не знаємо, як себе буде вести російська сторона. Однак попередньо ми отримуємо позитивні сигнали, що вони готові це питання розглядати. Зауважу, що цивільних, згідно з Женевськими конвенціями, ми не можемо обмінювати. Цивільних громадян РФ повинна відпустити!", - наголосив омбудсмен.