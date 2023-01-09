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07:45 09.01.2023

"Укренерго" збільшило період обмежень "Полтаваобленерго" на 9 січня ще на 2 години

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"Укренерго" збільшило період обмежень "Полтаваобленерго" на 9 січня ще на 2 години

НЕК "Укренерго" встановила "Полтаваобленерго" ліміт із потужності у Полтавській області на понеділок, 9 січня, на період з 7:00 до 23:59 – 512 МВт, тоді як на неділю, 8 січня, ліміт припадав на період, який на дві години менший: з 9:00 до 23:59 – на рівні 497 МВт.

Як йдеться у повідомленні "Полтаваобленерго" у фейсбуці в неділю, за фактом графік погодинних відключень у неділю було запроваджено об 11:00.

Компанія нагадала, що на суботу, 7 січня, обмеження НЕК "Укренерго" припадали на період, який був ще на дві години меншим: із 10:00 до 23:00 на рівні 500 МВт.

"Полтаваобленерго" також зазначає, що торік у всі ці три дні максимальна потужність складала 812 МВт.

Як повідомлялося, "Укренерго" пояснило збільшення періоду обмежень стійкою морозною погодою, через яку зростає споживання.

 

 

Теги: #укренерго #ліміти

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