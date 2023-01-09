Події

07:42 09.01.2023

Голова Сумської ОВА закликав мешканців мінімізувати споживання е/е, щоб не довелося повертатися до графіків погодинних відключень через морози

1 хв читати
Голова Сумської ОВА закликав мешканців мінімізувати споживання е/е, щоб не довелося повертатися до графіків погодинних відключень через морози

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький закликав мешканців мінімізувати споживання електроенергії, щоб не довелося повертатися до графіків погодинних відключень через морози.

"Ми вже не вкладаємось у доведені ліміти, висока ймовірність, що енергетикам доведеться повернутися до графіків погодинних відключень (ГПВ). Але цього можна уникнути, якщо ми всі мінімізуємо споживання енергії", - написав він у фейсбуці.

За його словами, відключень можна уникнути, якщо всім мінімізувати споживання енергії. Зокрема, вимкнути потужні прилади та в години пік споживання користуватися електроенергією щонайменше.

Значне споживання користувачами електроенергії, на думку Живицького, пов'язане із сильним погіршенням погодних умов.

"Ця ніч на Сумщині була найбільш морозною від початку року. У північних регіонах стовпчики термометрів опустилися до -25 градусів, у Сумах -20. Через похолодання зросло споживання електроенергії", - зазначив він.

Також Живицький повідомив, що у 1987 році у січні на Сумщині зафіксували температуру – 40° морозу.

 

 

 

Теги: #електроенергія #графіки #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:52 09.01.2023
У Сумській області судитимуть колаборанта РФ

У Сумській області судитимуть колаборанта РФ

06:37 09.01.2023
Ворог 144 рази обстріляв Сумську область, пошкоджено будинки, школу, клуб, ферму

Ворог 144 рази обстріляв Сумську область, пошкоджено будинки, школу, клуб, ферму

13:37 08.01.2023
Російські загарбники обстріляли Сумщину з САУ, зафіксовано 26 прильотів - Живицький

Російські загарбники обстріляли Сумщину з САУ, зафіксовано 26 прильотів - Живицький

20:13 06.01.2023
Графіки відключень е/е стали більш збалансованими завдяки контролю з боку держави – глава Міненерго

Графіки відключень е/е стали більш збалансованими завдяки контролю з боку держави – глава Міненерго

10:10 05.01.2023
У середу окупанти завдали 55 ударів по Сумській області, у двох громадах пошкоджено електролінії - голова ОВА

У середу окупанти завдали 55 ударів по Сумській області, у двох громадах пошкоджено електролінії - голова ОВА

19:44 03.01.2023
Додаткові гарантії для імпортерів е/е дадуть змогу зменшити кількість абонентів, яких відключають - Міненерго

Додаткові гарантії для імпортерів е/е дадуть змогу зменшити кількість абонентів, яких відключають - Міненерго

11:31 03.01.2023
Завдяки теплій і ясній погоді обмеження споживання до 14:00 відсутні, потім ліміти буде повернено - "Укренерго"

Завдяки теплій і ясній погоді обмеження споживання до 14:00 відсутні, потім ліміти буде повернено - "Укренерго"

09:28 03.01.2023
Росіяни 70 разів обстріляли чотири громади Сумщини, є пошкодження - голова ОВА

Росіяни 70 разів обстріляли чотири громади Сумщини, є пошкодження - голова ОВА

08:17 03.01.2023
Ще дев’ять реанімобілів передали лікарням на Сумщині

Ще дев’ять реанімобілів передали лікарням на Сумщині

04:29 02.01.2023
У неділю окупанти завдали 114 ударів по Сумській області, було пошкоджено архітектурну пам'ятку

У неділю окупанти завдали 114 ударів по Сумській області, було пошкоджено архітектурну пам'ятку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Соледар тримається - туди перекинуть додаткові сили

Зеленський подякував підрозділам, що поповнюють обмінний фонд

Російська армія завдала ударів по Херсону та Краматорську під час нібито припинення вогню

Вертоліт і безпілотник ворога збили українські зенітники в неділю

З полону повернули ще 50 українців в результаті чергового обміну - Єрмак

ОСТАННЄ

Для підтримки військової дисципліни росіяни вдаються до розстрілів

Противник продовжує терор Нікополя

За добу ЗС України знищили майже 600 одиниць о/с агресора, 11 танків та 3 вертольоти

Мінськ і Москва проведуть навчання авіапідрозділів у другій половині січня у Білорусі

Омбудсмен Лубінець готується зустрітися з російською колегою за кілька днів у Туреччині

"Укренерго" збільшило період обмежень "Полтаваобленерго" на 9 січня ще на 2 години

ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів поблизу 13 населених пунктів

У Генштабі припускають погіршення морально-психологічного стану ворога та закінчення війни на будь-яких умовах

Міноборони РФ піддалося критиці за їх заяву про нібито проведення "операції помсти" у Краматорську

Президент Бразилії вирішив задіяти федеральні сили для відновлення порядку в столиці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА