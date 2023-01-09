Голова Сумської ОВА закликав мешканців мінімізувати споживання е/е, щоб не довелося повертатися до графіків погодинних відключень через морози

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький закликав мешканців мінімізувати споживання електроенергії, щоб не довелося повертатися до графіків погодинних відключень через морози.

"Ми вже не вкладаємось у доведені ліміти, висока ймовірність, що енергетикам доведеться повернутися до графіків погодинних відключень (ГПВ). Але цього можна уникнути, якщо ми всі мінімізуємо споживання енергії", - написав він у фейсбуці.

За його словами, відключень можна уникнути, якщо всім мінімізувати споживання енергії. Зокрема, вимкнути потужні прилади та в години пік споживання користуватися електроенергією щонайменше.

Значне споживання користувачами електроенергії, на думку Живицького, пов'язане із сильним погіршенням погодних умов.

"Ця ніч на Сумщині була найбільш морозною від початку року. У північних регіонах стовпчики термометрів опустилися до -25 градусів, у Сумах -20. Через похолодання зросло споживання електроенергії", - зазначив він.

Також Живицький повідомив, що у 1987 році у січні на Сумщині зафіксували температуру – 40° морозу.