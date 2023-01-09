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07:26 09.01.2023

ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів поблизу 13 населених пунктів

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ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів поблизу 13 населених пунктів

Збройні сили України за добу відбили ворожі атаки окупантів поблизу 13 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині," – йдеться в повідомленні.

Також українські захисники протягом попередньої доби збили три вертольоти противника (Ка-52, Мі-24 та Мі-8), а також три розвідувальні БПЛА типу "Орлан-10".

На новопавлівському, запорізькому та херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Галаганівка і Грем’яч Чернігівської області; Кореньок, Кучерівка, Студенок, Бунякине, Атинське, Кіндратівка і Миропілля на Сумщині, а також Стариця, Чугунівка, Мілове, Колодязне і Новомлинськ Харківської області.

На куп’янському напрямку з танків та ствольної артилерії обстріляно райони Дворічної, Першотравневого, Іванівки і Крохмального на Харківщині та Стельмахівки і М’ясожарівки Луганської області.

На лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

На бахмутському напрямку від ворожого вогню постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Веселе, Роздолівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На запорізькому напрямку ворожі обстріли фіксувалися біля Дорожнянки, Чарівного, Білогір’я, Малих Щербаків, Степового і Кам’янського Запорізької області та Олексіївки на Дніпропетровщині.

На херсонському напрямку противник не припиняє обстрілів населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Знову під вогонь з російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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