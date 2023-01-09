Президент Бразилії вирішив задіяти федеральні сили для відновлення порядку в столиці

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розпорядився підключити федеральні сили до відновлення порядку у столиці країни, де демонстранти увірвалися до низки урядових будівель.

За повідомленням телеканалу "Глобу", розпорядження про використання федеральних сил діятиме до 31 січня.

"Мета операції - покласти край порушенню громадського порядку в столичному федеральному окрузі, яке супроводжується захопленням будівель, що належать державі", - процитував президент витримки з указу.

Крім того, глава держави пообіцяв, що добиватиметься жорсткого покарання учасників заворушень.

Також він розкритикував дії поліції, вважаючи, що йдеться "або про її некомпетентність, або про злий намір".

Раніше повідомлялося, що тисячі прихильників колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару в неділю увірвалися до парламенту, верховного суду та резиденції глави держави.

Демонстранти прорвали поліцейське оточення навколо цих урядових будівель, що стоять недалеко одна від одної у столиці країни. При цьому, як зазначає портал "Глобу", деякі поліцейські спокійно поставилися до подій і навіть фотографувалися з демонстрантами.

Повідомлень про жертви або серйозні сутички не надходило. Самого президента під час заворушень у столиці не було.

Прихильники Болсонару не визнають поразки на виборах минулого року, регулярно проводять акції протесту, вимагаючи повернення експрезидента до влади.

Раніше в січні в Бразилії відбулася інавгурація нового президента Луїса Інасіу Лули да Сілви. Болсонар на церемонії не був присутній, оскільки покинув країну.