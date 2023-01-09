Події

06:52 09.01.2023

У Сумській області судитимуть колаборанта РФ

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У Сумській області судитимуть колаборанта РФ

Сумська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом державної зради та зберігання бойових припасів (ч.1, ч.2 ст.111, ч.1 ст.263 КК України), повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення військовослужбовців РФ в Україну на власному автомобілі супроводжував колони техніки окупантів на території Сумської області", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що він загалом встиг провести понад 120 одиниць ворожої техніки.

"Після звільнення Сумщини від окупантів чоловік продовжив співпрацювати з представником ЗС РФ. Він зібрав дані про місцезнаходження, кількість і зброю воєнізованих формувань у регіоні. За допомогою одного з месенджерів передавав своєму куратору координати військових об'єктів", - зазначили у пресслужбі відомства.

 

 

 

Теги: #суд #сумська_область #колаборант

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