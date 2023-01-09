Події

06:44 09.01.2023

На Каліфорнію обрушився черговий шторм

1 хв читати
На Каліфорнію обрушився черговий шторм

Шторм, що викликає снігопади та сильні пориви вітру, вирує на півночі американського штату Каліфорнія, є загроза повеней, повідомляє Associated Press.

Метеорологічна служба адміністративного центру штату Сакраменто попередила, що в регіоні очікуються серйозні проблеми через негоду.

"Можливі перебої у подачі електроенергії, є ризик падіння дерев, умови руху на дорогах складні", - повідомила служба.

У Сакраменто понад 230 тис. домогосподарств опинилися без електрики в неділю, а загалом у Каліфорнії – 330 тис. домогосподарств.

Крім того, в окрузі Сонома на півночі Каліфорнії, попередження про повінь діють для 13 тис. жителів.

Від початку року в Каліфорнії жертвами негоди стали не менше шести людей.

 

 

Теги: #сша #шторм #негода #каліфорнія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:39 09.01.2023
США засуджують масові заворушення, що відбуваються у Бразилії

США засуджують масові заворушення, що відбуваються у Бразилії

13:38 08.01.2023
Проливні дощі порушили електропостачання понад 330 тис. будинків і комерційних підприємств у Каліфорнії

Проливні дощі порушили електропостачання понад 330 тис. будинків і комерційних підприємств у Каліфорнії

20:26 06.01.2023
США виділяють Україні пакет військової допомоги на $3 млрд - Білий дім

США виділяють Україні пакет військової допомоги на $3 млрд - Білий дім

18:34 06.01.2023
Зеленський обговорив з американськими сенаторами потреби України в нарощуванні оборонної допомоги з боку США

Зеленський обговорив з американськими сенаторами потреби України в нарощуванні оборонної допомоги з боку США

10:06 06.01.2023
США оголосять про новий пакет військової допомоги Києву в п'ятницю - Пентагон

США оголосять про новий пакет військової допомоги Києву в п'ятницю - Пентагон

03:10 06.01.2023
Українські військові можуть пройти навчання роботі з ПРО "Patriot" у США

Українські військові можуть пройти навчання роботі з ПРО "Patriot" у США

21:19 05.01.2023
США передадуть Україні близько 50 бойових машин Bradley - ЗМІ

США передадуть Україні близько 50 бойових машин Bradley - ЗМІ

20:16 05.01.2023
Путін шукає "кисень" дорученням про різдвяне припинення вогню в Україні - Байден

Путін шукає "кисень" дорученням про різдвяне припинення вогню в Україні - Байден

19:25 05.01.2023
Потужний шторм обрушився на Каліфорнію, майже 200 тис. будинків залишилися без електрики, є жертви

Потужний шторм обрушився на Каліфорнію, майже 200 тис. будинків залишилися без електрики, є жертви

15:31 05.01.2023
Посол США обговорила з командувачем армії США в Європі та Африці допомогу Україні на полі бою

Посол США обговорила з командувачем армії США в Європі та Африці допомогу Україні на полі бою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Соледар тримається - туди перекинуть додаткові сили

Зеленський подякував підрозділам, що поповнюють обмінний фонд

Російська армія завдала ударів по Херсону та Краматорську під час нібито припинення вогню

Вертоліт і безпілотник ворога збили українські зенітники в неділю

З полону повернули ще 50 українців в результаті чергового обміну - Єрмак

ОСТАННЄ

Противник продовжує терор Нікополя

За добу ЗС України знищили майже 600 одиниць о/с агресора, 11 танків та 3 вертольоти

Мінськ і Москва проведуть навчання авіапідрозділів у другій половині січня у Білорусі

Омбудсмен Лубінець готується зустрітися з російською колегою за кілька днів у Туреччині

"Укренерго" збільшило період обмежень "Полтаваобленерго" на 9 січня ще на 2 години

Голова Сумської ОВА закликав мешканців мінімізувати споживання е/е, щоб не довелося повертатися до графіків погодинних відключень через морози

ЗС України за добу відбили ворожі атаки окупантів поблизу 13 населених пунктів

У Генштабі припускають погіршення морально-психологічного стану ворога та закінчення війни на будь-яких умовах

Міноборони РФ піддалося критиці за їх заяву про нібито проведення "операції помсти" у Краматорську

Президент Бразилії вирішив задіяти федеральні сили для відновлення порядку в столиці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА