На Каліфорнію обрушився черговий шторм

Шторм, що викликає снігопади та сильні пориви вітру, вирує на півночі американського штату Каліфорнія, є загроза повеней, повідомляє Associated Press.

Метеорологічна служба адміністративного центру штату Сакраменто попередила, що в регіоні очікуються серйозні проблеми через негоду.

"Можливі перебої у подачі електроенергії, є ризик падіння дерев, умови руху на дорогах складні", - повідомила служба.

У Сакраменто понад 230 тис. домогосподарств опинилися без електрики в неділю, а загалом у Каліфорнії – 330 тис. домогосподарств.

Крім того, в окрузі Сонома на півночі Каліфорнії, попередження про повінь діють для 13 тис. жителів.

Від початку року в Каліфорнії жертвами негоди стали не менше шести людей.