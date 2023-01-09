Події

06:37 09.01.2023

Ворог 144 рази обстріляв Сумську область, пошкоджено будинки, школу, клуб, ферму

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Ворог 144 рази обстріляв Сумську область, пошкоджено будинки, школу, клуб, ферму

Російські війська у неділю 144 рази обстріляли Сумську область, пошкоджено будинки, школу, клуб, ферму, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, за його словами, 144 удари завдала російська армія упродовж дня територією Сумщини. Під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотинська громади.

Есманську громаду ворог обстріляв 4 рази з мінометів, "Градів" та ствольної артилерії. Загалом було 44 прильоти. Внаслідок обстрілу значно пошкоджено чотири приватні будинки місцевих, також школу та сільський клуб.

По Миропільській ОТГ росіяни били з мінометів та артилерії. 42 прильоти були територією України. Ворожі снаряди пошкодили 5 житлових будинків та місцеву ферму.

У Новослобідській громаді росіяни обстріляли з мінометів 120 мм калібру, 11 прильотів.

Білопільську громаду ворог також обстріляв із мінометів, 29 прильотів. Вибухи зруйнували один житловий будинок. Людей на той час удома не було – це і врятувало їхнє життя.

У Хотинській ОТГ зафіксовано 18 ворожих мін, що розірвалися на нашій території.

"У всіх випадках – без жертв і постраждалих", - зазначив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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