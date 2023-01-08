Події

15:32 08.01.2023

З полону повернули ще 50 українців в результаті чергового обміну - Єрмак

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З полону повернули ще 50 українців в результаті чергового обміну - Єрмак

Україна повернула додому ще 50 своїх громадян з російського полону під час чергового обміну, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої", - написав Єрмак у телеграм-каналі в неділю.

"Це не останній обмін. Наша задача - повернути всіх наших людей і ми її виконаємо", - зазначив Єрмак.

У Міноборони РФ заявили в неділю про звільнення 50 своїх військових.

 

Теги: #полонені #обмін #єрмак

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