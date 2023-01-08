В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями мокрий сніг та дощ

Найближчої доби в Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями мокрий сніг та дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 9 січня, у західній частині місцями невеликий, вночі мокрий сніг, удень дощ; температура вночі близько 0°, у Закарпатті до 5° тепла, вдень 4-9° тепла.

На решті територій без опадів, лише в більшості північних, вночі в центральних, Одеській і Миколаївській областях місцями невеликий сніг; температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Лівобережжі вночі 13-18°, вдень 1-6° морозу.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с.

У Києві в понеділок місцями очікується невеликий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 9 січня найвища температура вдень (+8,9°) була в 2005 році, найнижча вночі (-29,2°) в 1940 році.

У вівторок, 10 січня, в Україні без опадів, лише в західній частині часом дощ і мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9°, вдень 1-6° морозу; на сході країни вночі 11-16°, вдень 4-9° морозу; у західних та Одеській областях вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі близько 5°, вдень 1-3° морозу.