У Соледарі зараз дуже важко - Маляр

На Сході України ситуація залишається складною, на деяких ділянках Донецької області українські сили потроху просуваються вперед, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"На деяких ділянках Донецької області ми потроху, крок за кроком просуваємося вперед. А на деяких - наступає ворог. Наступає не тільки регулярна армія, а й приватні. Сконцентрували вони там чималі зусилля для того, щоб вийти на межі Донецької області або, принаймні, з пропагандистською метою захопити хоч який-небудь населений пункт. Зараз дуже важко в Соледарі", - написала вона в Telegram-каналі.

Маляр зазначила, що більша частина української армії на сьогодні – це мобілізовані, тобто непрофесійні військові.

"І ми, як морально доросле суспільство, повинні розуміти, що донедавна цивільні люди проходять надзвичайно складне як моральне, так і фізичне випробування військовими реаліями війни. Всі люди різні, тому і випробування проходять по-різному. Але все це заради нашої спільної високої мети – зберегти державу Україна і перемогти", - наголосила вона.