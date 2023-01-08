Події

14:15 08.01.2023

У Соледарі зараз дуже важко - Маляр

1 хв читати
У Соледарі зараз дуже важко - Маляр

На Сході України ситуація залишається складною, на деяких ділянках Донецької області українські сили потроху просуваються вперед, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"На деяких ділянках Донецької області ми потроху, крок за кроком просуваємося вперед. А на деяких - наступає ворог. Наступає не тільки регулярна армія, а й приватні. Сконцентрували вони там чималі зусилля для того, щоб вийти на межі Донецької області або, принаймні, з пропагандистською метою захопити хоч який-небудь населений пункт. Зараз дуже важко в Соледарі", - написала вона в Telegram-каналі.

Маляр зазначила, що більша частина української армії на сьогодні – це мобілізовані, тобто непрофесійні військові.

"І ми, як морально доросле суспільство, повинні розуміти, що донедавна цивільні люди проходять надзвичайно складне як моральне, так і фізичне випробування військовими реаліями війни. Всі люди різні, тому і випробування проходять по-різному. Але все це заради нашої спільної високої мети – зберегти державу Україна і перемогти", - наголосила вона.

 

Теги: #міноборони #зсу #маляр #соледар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 07.01.2023
Соледар перебуває під контролем ЗСУ, там тривають важкі бої

Соледар перебуває під контролем ЗСУ, там тривають важкі бої

11:54 07.01.2023
За добу ЗСУ відбили атаки в районі 14 населених пунктів - Генштаб

За добу ЗСУ відбили атаки в районі 14 населених пунктів - Генштаб

16:02 06.01.2023
РФ жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир'я за дев'ять років війни - Маляр

РФ жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир'я за дев'ять років війни - Маляр

14:06 06.01.2023
"Метінвест" передасть військовим понад 10 мобільних укриттів, здатних витримати пряме влучення 150-мм снаряда

"Метінвест" передасть військовим понад 10 мобільних укриттів, здатних витримати пряме влучення 150-мм снаряда

08:58 06.01.2023
ЗСУ відбили ворожі атаки окупантів у районах 12 населених пунктів - Генштаб

ЗСУ відбили ворожі атаки окупантів у районах 12 населених пунктів - Генштаб

09:28 05.01.2023
Минулої доби ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів - Генштаб

Минулої доби ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 16 населених пунктів - Генштаб

20:34 04.01.2023
РФ частіше застосовуватиме безпілотники через вичерпання запасів високоточних ракет - Маляр

РФ частіше застосовуватиме безпілотники через вичерпання запасів високоточних ракет - Маляр

20:29 04.01.2023
Ворог зосередить основні зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки - Маляр

Ворог зосередить основні зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки - Маляр

15:02 04.01.2023
На бахмутському напрямку ворог за добу завдав 238 ударів із різного озброєння - спікер Східного угруповання ЗСУ

На бахмутському напрямку ворог за добу завдав 238 ударів із різного озброєння - спікер Східного угруповання ЗСУ

17:19 03.01.2023
Шмигаль: Після нашої перемоги Україна має перейти на сильну контрактну армію

Шмигаль: Після нашої перемоги Україна має перейти на сильну контрактну армію

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З полону повернули ще 50 українців в результаті чергового обміну - Єрмак

За добу ЗСУ знищили близько 430 осіб особового складу агресора, 3 танки - Генштаб

Окупанти обстріляли Запоріжжя касетними боєприпасами, пошкоджено складські та допоміжні приміщення - голова ОВА

Зеленський: ми повинні забезпечити реальну відповідальність держави-терориста за цю війну і безпеку всім поколінням українців після її завершення

Ворог завдав двох ракетних ударів по Мерефі, за попередніми даними 1 людина постраждала - голова Харківської ОВА

ОСТАННЄ

Прем'єр Швеції відкинув можливість виконання всіх умов Анкари для вступу його країни в НАТО

СБУ попереджає про антитерористичні контрдиверсійні заходи у Харкові

У Херсон доставили 7 генераторів, куплених коштом МЗС ФРН - Янушевич

З полону повернули ще 50 українців в результаті чергового обміну - Єрмак

За минулу добу ворог завдав 9 ракетних та 3 авіаційні удари - Генштаб ЗСУ

Населення північного заходу Австралії зіткнулося з найсильнішою повінню

За добу ЗСУ знищили близько 430 осіб особового складу агресора, 3 танки - Генштаб

За минулу добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, загинув мирний житель - голова ОВА

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями мокрий сніг та дощ

Окупанти обстріляли Запоріжжя касетними боєприпасами, пошкоджено складські та допоміжні приміщення - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА