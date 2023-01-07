Події

23:33 07.01.2023

Окупанти обстріляли околиці Запоріжжя – секретар міськради

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Окупанти обстріляли околиці Запоріжжя – секретар міськради

Російські окупанти здійснили обстріл околиць Запоріжжя, наслідки атаки з'ясовуються, повідомляє секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"Незважаючи на те, що ворог нібито оголосив на Різдво тимчасове припинення вогню, рашисти обстріляли околиці Запоріжжя. Наразі усі деталі ракетної атаки з'ясовуються", - написав Куртєв у телеграм-каналі у суботу ввечері.

Секретар міськради зазначив, що залишається ризик повторних ударів, у місті знову оголошено повітряну тривогу. Раніше телеграм-канали повідомляли про вибухи у Запоріжжі.

 

 

Теги: #запоріжжя #вибухи

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