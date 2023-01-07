Зеленський анонсував нові рішення щодо санкцій проти осіб, які допомагають вести війну
Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про санкції проти осіб, які виправдовують війну або допомагають її вести, ухвалюватимуть і надалі.
«Підписав сьогодні укази про введення в дію рішень РНБО – відбулося чергове засідання. По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО в цьому році. Це буде точно не менш потужно, ніж у попередні роки, і головний пріоритет – це убезпечення нашої незалежності, зміцнення нашої здатності оборонятись – усіма кроками, які необхідні, усіма засобами, які спрацюють», - сказав він у відеозверненні в суботу.
По-друге, зазначив він, «є проміжний підсумок у роботі щодо багатьох громадян Росії та повʼязаних з нею осіб, які виправдовують війну, допомагають її вести чи оспівують державу-терориста. Сьогодні є перший такий санкційний список – будуть наступні рішення щодо санкцій проти таких осіб».
«Усі, чий голос звучить в унісон із гуркотом російської артилерії, будуть ізольовані від цивілізованого світу», - заявив Зеленський.