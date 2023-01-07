Дуже важливо, що у Лаврі прозвучала молитва за Україну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості того, що в Києво-Печерській Лаврі 7 січня прозвучала молитва за Україну.

«Ще раз вітаю з Різдвом Христовим усіх, хто святкує сьогодні, у цей день, який уже став історичним для України, для духовної незалежності нашого народу. Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської Лаври – у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції», - сказав він у відеозверненні у суботу.

Дуже важливо, сказав він, що у «дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі.».

«Українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах. І буде такою. Назавжди. Ми з вами це забезпечуємо. І дуже важливо берегти й надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України й від здобуття історичної справедливості. Я бажаю всім українцям і українкам, щоб саме такий настрій був у нас із вами частіше», – сказав президент.

У неділю у Києво-Печерській Лаврі вперше відбулося богослужіння Православної Церкви України.