Біля узбережжя Одеської області виявлено та знищено дві дрейфуючі міни

Спостережний пост сил оборони України виявив дві дрейфуючі протикорабельні міни біля берегів Одеської області, повідомляє пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил України.

"Спеціальною групою розмінування Військово-Морських Сил Збройних Сил України небезпечні знахідки було оперативно знешкоджено", - зазначається в повідомленні в суботу.

У ВМС нагадали, що в разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, у жодному разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщати/знешкоджувати.

"Будьте уважні та обережні. У разі виявлення таких предметів – повідомте відповідні служби", - закликали у ВМС.