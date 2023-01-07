У РФ не відреагували на новий пакет військової допомоги США Україні, але продовжили критикувати Путіна за оголошене перемир'я - ISW

Російські чиновники і блогери переважно ніяк не відреагували на оголошення США про нову військову допомогу Україні на суму понад $3,75 млрд, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 6 січня.

Як зазначають аналітики, це ще раз засвідчує, що Кремль і російський інформаційний простір зображують західну військову допомогу Україні як ескалацію вибірково.

Водночас повідомляється, що в п'ятницю російські офіційні особи і блогери, а також колишні і нинішні ватажки бойовиків Денис Пушилін та Ігор Гіркін, продовжували негативно реагувати на оголошення президента РФ Володимира Путіна про припинення вогню від 5 січня. Водночас деякі прихильники Путіна вхопилися за його заяву для підтримки наративу про те, що Путін нібито є захисником релігійних цінностей, повідомляють в ISW.

За даними аналітиків, російська влада і військове керівництво продовжують стикатися з негативною реакцією на український удар 31 грудня по російській базі в Макіївці Донецької області.

У п'ятницю російські та українські війська продовжували наступальні дії в районі Кремінної та Сватового Луганської області. Російські джерела стверджували, що російські війська досягли успіхів у Соледарі Донецької області, оскільки російські наступальні операції тривали навколо Бахмута та в районі Авдіївки-Донецька.

"Російські сили та окупаційна влада продовжують переслідувати українських дітей, щоб посилити громадський контроль на окупованих територіях", - повідомляється у зведенні ISW.