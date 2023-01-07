Новопризначена посол України в Болгарії заперечує наявність у неї Telegram-каналу

Новопризначена посол України в Болгарії Олеся Ілащук спростувала інформацію про наявність у неї Telegram-каналу і закликала журналістів не посилатися на повідомлення з цієї та інших анонімних сторінок в соціальних мережах.

Як повідомила Ілащук в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", вона "не вела і не веде жодного каналу в Telegram і не знає, хто і з якою метою створив сторінку, на яку звернули увагу деякі медіа та користувачі".

"Я також прошу журналістів не посилатися на повідомлення з цієї та інших анонімних сторінок в соціальних мережах, до яких я не маю причетності", - сказала вона.

Раніше в ЗМІ поширилася інформація, що президент Володимир Зеленський призначив послом України в Болгарії Ілащук, яка "не має досвіду роботи в дипломатії і досі позиціонувалася як фахівець з сексології та дорогоцінних прикрас".

Пізніше журналісти і користувачі соцмереж виявили Telegram-канал (https://t.me/s/olesya_ilashchuk), який нібито веде Олеся Ілащук.