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11:50 07.01.2023

США домагатимуться від своїх союзників розширення військової допомоги Україні - Пентагон

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США домагатимуться від своїх союзників розширення військової допомоги Україні - Пентагон

Американський міністр оборони Ллойд Остін у телефонній розмові з українським колегою Олексієм Резніковим заявив, що США переконуватимуть своїх союзників у необхідності нарощування військової допомоги Києву, повідомив Пентагон.

"Остін підтвердив прихильність заохоченню союзників і партнерів до додаткового надання систем протиповітряної оборони, бойових машин та інших критично важливих можливостей для підтримки України", - йдеться в повідомленні.

Водночас американський міністр зазначив, що допомогу надаватимуть "стільки, скільки буде необхідно".

За даними Пентагону, Остін вже обговорив із міністром оборони Німеччини Крістіною Ламбрехт шляхи посилення допомоги "напередодні зустрічі Контактної групи з оборони України в німецькому Рамштайні".

Остін "високо оцінив" рішення Німеччини надати Україні батарею ППО Patriot і бойові машини піхоти Marder.

Як повідомила посол України в США Оксана Маркарова на своїй сторінці в Фейсбук, крім нового пакету військової допомоги США на суму $3,075 млрд для України, у Вашингтоні передбачають "$682 млн додаткового іноземного військового фінансування, щоб стимулювати і компенсувати передання військового обладнання Україні з боку союзників і партнерів".

Як повідомлялося, США напередодні офіційно оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на більше ніж $3 млрд.

Теги: #пентагон #україна #військова_допомога

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