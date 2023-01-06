Окупанти за добу завдали ракетного удару по території України, здійснили 12 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти протягом доби завдали по території України одного ракетного удару, а також здійснили 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, у тому числі по цивільній інфраструктурі Донецької та Дніпропетровської областей", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

"Для підтримання наступального потенціалу та поповнення втрат загарбники продовжують заходи з мобілізації. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на бахмутському та безуспішно намагається покращити тактичне положення на куп'янському, лиманському та авдіївському напрямках. На інших – обороняється", - наголошують у Генштабі.

У відомстві зазначають, що на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках окупанти обстріляли райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Стрілеча, Красне, Амбарне, Бугроватка, Гатище, Зелене та Одрадне на Харківщині.

На куп'янському та лиманському напрямках під вогневий вплив ворога потрапили райони 19 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка та Діброва на Луганщині.

На бахмутському напрямку під вогонь окупантів потрапили райони більш як 15 населених пунктів, зокрема Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

"На авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області", - повідомляють у Генштабі.

Зазначено, що на новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку, Вугледар та Парасковіївку Донецької області.

На запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали 16 населених пунктів. Серед них – Зелене Поле та Новопіль на Донеччині; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки та Степове Запорізької області та Нікополь – Дніпропетровської.

На Херсонщині від ворожих артилерійських обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Чорнобаївка, Берислав, Золота Балка та Херсон. Є постраждалі серед мирних жителів.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другій Херсонської області. Відомо, що до місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців. Інформація про ліквідованих загарбників уточнюється", - наголошують у відомстві.

Там додають, що українська авіація протягом доби завдала одного удару по району зосередження російських окупантів. Наслідки удару уточнюють.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох районів зосередження живої сили та військової техніки противника", - підсумували в Генштабі.