Події

18:55 06.01.2023

"Метінвест" забезпечив Покровську громаду потужними генераторами на 5 млн грн

2 хв читати
"Метінвест" забезпечив Покровську громаду потужними генераторами на 5 млн грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" та Фонд Ріната Ахметова передали Покровській громаді Донецької області сучасні дизельні електростанції, призначені для підтримки безперебійної роботи котелень при відключенні світла, що відбувається дуже часто.

Згідно з пресрелізом, "Метінвест" з перших днів війни розгорнув потужний гуманітарний фронт, у рамках якого постачає Донбасу продуктові набори, сучасне медобладнання, ліки, захисні споруди для військовослужбовців, комплекти спецодягу та грубки-"буржуйки".

"Потужні дизельні генератори здатні забезпечувати стійке виробництво електроенергії. Вони надійно зарекомендували себе у лікарнях Запоріжжя, де, наприклад, два таких генератори повністю підтримують життєдіяльність хірургічного відділення", - пояснив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко, якого цитує пресслужба.

За його словами, незважаючи на великий попит на будь-які види генераторів, які під час війни стали обладнанням стратегічного призначення, компанія знайшла закордонних постачальників та швидко вирішила цю проблему.

"П'ять генераторів для Покровської громади придбано коштом "Метінвест Покровськвугілля" за участю громадської організації "Покровська платформа спільних дій". Чотири з них уже доставлені до Покровська. Загальна вартість генераторів становила 5 млн грн. Це черговий етап системної допомоги, яка надається компанією громадам "присутності", – зазначив генеральний директор "Метінвест Покровськвугілля" Андрій Акулич.

У свою чергу голова Покровської ГВА Сергій Добряк уточнив, що надані генератори вже за кілька тижнів встановлять у великих котельнях, які постачають теплом мешканців Покровська. Для їхньої роботи вже підготовлено матеріальний резерв у вигляді дизпалива.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест #генератори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:06 06.01.2023
"Метінвест" передасть військовим понад 10 мобільних укриттів, здатних витримати пряме влучення 150-мм снаряда

"Метінвест" передасть військовим понад 10 мобільних укриттів, здатних витримати пряме влучення 150-мм снаряда

12:29 06.01.2023
"Метінвест" пролонгував повноваження наглядових рад у тому самому складі на низці своїх підприємств

"Метінвест" пролонгував повноваження наглядових рад у тому самому складі на низці своїх підприємств

17:05 04.01.2023
Пріоритет "Метінвесту" - підвищення ефективності підприємств групи – операційний директор

Пріоритет "Метінвесту" - підвищення ефективності підприємств групи – операційний директор

13:08 04.01.2023
Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт

Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт

15:48 03.01.2023
Керівником "Запоріжсталі" призначено директора з виробництва операційної дирекції "Метінвесту"

Керівником "Запоріжсталі" призначено директора з виробництва операційної дирекції "Метінвесту"

18:42 25.12.2022
Медустанови Миколаївської, Дніпропетровської та Харківської областей отримають генератори, передані Казахстаном

Медустанови Миколаївської, Дніпропетровської та Харківської областей отримають генератори, передані Казахстаном

13:43 25.12.2022
Британія передала Україні понад 900 генераторів, відправила близько 15 тис. наборів для екстремальних холодів - глава оборонного відомства

Британія передала Україні понад 900 генераторів, відправила близько 15 тис. наборів для екстремальних холодів - глава оборонного відомства

08:39 25.12.2022
ОАЕ передадуть Україні 2500 генераторів

ОАЕ передадуть Україні 2500 генераторів

13:34 24.12.2022
В Україну прибули 25 генераторів від уряду Японії

В Україну прибули 25 генераторів від уряду Японії

15:01 23.12.2022
В Україну прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням від партнерів - Шмигаль

В Україну прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням від партнерів - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська родина єдина як ніколи – Зеленський у різдвяному привітанні

У головного колабораціоніста Херсонщини Сальдо під час обшуків знайдено вказівки від РФ та довідки про місцевих активістів - ДБР

Французький суд звільнив Жеваго під заставу EUR1 млн до слухання про екстрадицію – ЗМІ

Прем'єр Японії та Зеленський провели телефонну розмову, обговорили можливий візит до Києва - NHK

Заповідник "Києво-Печерська лавра" дозволив ПЦУ провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі

ОСТАННЄ

Ворог концентрує угруповання для проведення наступальних дій – брифінг Єрмака для сенаторів США

Українська родина єдина як ніколи – Зеленський у різдвяному привітанні

Окупанти за добу завдали ракетного удару по території України, здійснили 12 обстрілів із РСЗВ

Зеленський обговорив з американськими сенаторами потреби України в нарощуванні оборонної допомоги з боку США

Зеленський подякував Шольцу за потужний оборонний пакет допомоги та обговорив співпрацю задля посилення армії

Снігурівка та прилеглі села залишилися без електропостачання через пошкодження мережі деревом, яке зрубали невідомі – голова МВА

Посольство США привітало ПЦУ з річницею отримання томосу

Україна отримає БМП Marder від Німеччини до кінця березня - уряд

Поліція готова гарантувати безпеку під час різдвяного богослужіння ПЦУ у Києво-Печерській лаврі - голова столичного главку

У Києві відкрили Містечко незламності на більш ніж 1 000 місць - К. Тимошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА