"Метінвест" забезпечив Покровську громаду потужними генераторами на 5 млн грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" та Фонд Ріната Ахметова передали Покровській громаді Донецької області сучасні дизельні електростанції, призначені для підтримки безперебійної роботи котелень при відключенні світла, що відбувається дуже часто.

Згідно з пресрелізом, "Метінвест" з перших днів війни розгорнув потужний гуманітарний фронт, у рамках якого постачає Донбасу продуктові набори, сучасне медобладнання, ліки, захисні споруди для військовослужбовців, комплекти спецодягу та грубки-"буржуйки".

"Потужні дизельні генератори здатні забезпечувати стійке виробництво електроенергії. Вони надійно зарекомендували себе у лікарнях Запоріжжя, де, наприклад, два таких генератори повністю підтримують життєдіяльність хірургічного відділення", - пояснив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко, якого цитує пресслужба.

За його словами, незважаючи на великий попит на будь-які види генераторів, які під час війни стали обладнанням стратегічного призначення, компанія знайшла закордонних постачальників та швидко вирішила цю проблему.

"П'ять генераторів для Покровської громади придбано коштом "Метінвест Покровськвугілля" за участю громадської організації "Покровська платформа спільних дій". Чотири з них уже доставлені до Покровська. Загальна вартість генераторів становила 5 млн грн. Це черговий етап системної допомоги, яка надається компанією громадам "присутності", – зазначив генеральний директор "Метінвест Покровськвугілля" Андрій Акулич.

У свою чергу голова Покровської ГВА Сергій Добряк уточнив, що надані генератори вже за кілька тижнів встановлять у великих котельнях, які постачають теплом мешканців Покровська. Для їхньої роботи вже підготовлено матеріальний резерв у вигляді дизпалива.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".