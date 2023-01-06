Зеленський обговорив з американськими сенаторами потреби України в нарощуванні оборонної допомоги з боку США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в п'ятницю з головою Комітету збройних сил Сенату Сполучених Штатів Америки Джеком Рідом та членом цього комітету сенатором Ангусом Кінгом, які перебувають з візитом у Києві.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, глава держави предметно поінформував сенаторів США про ключові потреби України в озброєнні та військовій техніці, а також наголосив на необхідності подальшого нарощування оборонної допомоги, що сприятиме наближенню перемоги над російським агресором.

З огляду на ракетний терор Росії, що триває проти українських міст та енергетичної інфраструктури, президент окремо зупинився на питанні важливості посилення української протиракетної оборони.

Зеленський також поінформував сенаторів про поточну ситуацію на передовій та ризики можливої ескалації, зазначивши, що об'єктивно оцінює російську пропозицію щодо припинення вогню як маніпуляцію, за якою агресор намагається приховати свої справжні воєнні плани та наміри.

Водночас глава держави високо оцінив анонсовану Білим домом передачу Україні БМП Bradley, досягнуті домовленості з ФРН щодо постачання ще однієї батареї системи ППО Patriot та схвалення Конгресом наприкінці минулого року пакета допомоги Україні в обсязі $45 млрд.

"Важливо, що ви надаєте нам не лише фінансову підтримку, а й допомагаєте Україні подолати інші серйозні виклики, такі як відновлення нашої енергетичної системи", – заявив президент.

Крім того, Зеленський відзначив результати свого грудневого візиту до Вашингтона, під час якого було продемонстровано потужну двопалатну та двопартійну підтримку нашої держави в Конгресі.

"Дуже дякую за запрошення відвідати США та за результати цього візиту. Я бачив ставлення американців, які справді вболівають за нас. Люди стояли на вулицях і висловлювали підтримку Україні, яка у кривавій війні захищає свою свободу", – наголосив глава держави.

Окремо Зеленський наголосив і на важливості політичної підтримки України в питанні реалізації формули миру та висловив сподівання на лідерство США у цьому процесі.