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13:23 06.01.2023

Заповідник "Києво-Печерська лавра" дозволив ПЦУ провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі

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Заповідник "Києво-Печерська лавра" дозволив ПЦУ провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" дозволив Православній церкві України (ПЦУ) провести богослужіння з нагоди Різдва Христового (7 січня) в Успенському соборі.

"У другій половині дня 5 січня 2023 року надійшло звернення від Управління Київської Митрополії ПЦУ про проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року. Розглянувши звернення та враховуючи дозвіл МКІП, заповідник надав дозвіл на проведення богослужінь 7 січня 2023 р. в Успенському соборі та уклав відповідну угоду", - йдеться в повідомленні пресслужби заповідника.

Як повідомлялося, предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній заявив, що проведе богослужіння з нагоди Різдва Христового (7 січня) в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

5 січня Комісія з прийому-передачі від Української православної церкви (Московського патріархату) державі Успенського собору та Трапезної церкви Києво-Печерської лаври завершила роботу.

Теги: #лавра #різдво #пцу

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