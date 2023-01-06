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13:02 06.01.2023

Кабмін розподілив майже 305 млн грн субвенції на держпідтримку особам із особливими освітніми потребами

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Кабмін розподілив майже 305 млн грн субвенції на держпідтримку особам із особливими освітніми потребами

Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю розподілив 304,6 млн грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами.

"Сьогодні на засіданні уряду було ухвалено проєкт розпорядження КМУ про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами", - написав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у телеграмі.

За його словами, наразі в Україні понад 45 тис. осіб із особливими освітніми потребами навчаються в інклюзивних групах закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Отже, майже 304,6 млн грн будуть розподілені між областями для проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

Теги: #освіта #субвенції

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