Кабмін розподілив майже 305 млн грн субвенції на держпідтримку особам із особливими освітніми потребами

Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю розподілив 304,6 млн грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами.

"Сьогодні на засіданні уряду було ухвалено проєкт розпорядження КМУ про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам із особливими освітніми потребами", - написав міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у телеграмі.

За його словами, наразі в Україні понад 45 тис. осіб із особливими освітніми потребами навчаються в інклюзивних групах закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.

Отже, майже 304,6 млн грн будуть розподілені між областями для проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.