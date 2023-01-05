Генсек ООН розпустив місію з розслідування удару по колонії в Оленівці через неможливість виїхати на місце

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розпустив місію зі встановлення фактів про удар по колонії в окупованому смт Оленівка Донецької області в липні поточного року, внаслідок якого загинули ув'язнені, через відсутність необхідних гарантій безпеки, повідомив представник генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральний секретар вирішив розпустити місію зі встановлення фактів події 29 липня 2022 року в Оленівці в Україні через відсутність умов, необхідних для направлення місії", - заявив Дюжаррик під час пресбрифінгу в Нью-Йорку в четвер.

Він зазначив, що, незважаючи на згоду проведення місії з боку РФ і України, в ООН визнали, що не отримали необхідних гарантій безпеки.

Як повідомлялося, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де перебували українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок вибуху загинули близько 40 українських військових і 130 дістали поранень.

Україна вимагала від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також здійснити інспекцію колонії, в якій містилися полонені українські військовослужбовці. Пізніше, 3 серпня, Гуттереш оголосив про створення місії ООН зі збору фактів загибелі українських військовополонених в Оленівці.

8 вересня глава місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер повідомила, що РФ відмовляє спостерігачам ООН у доступі до українських військовополонених.

28 вересня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що РФ так і не надала Україні можливості відвідати місце трагедії. Також, за його словами, в Оленівку не здійснювала візит і спеціальна моніторингова місія ООН, створена рішенням генсека ООН для проведення незалежного розслідування. "Я зробив аналіз цієї місії, і на фактах показав, що з трьох осіб-іноземців, які входять до її складу, фактично всі перебувають під впливом Росії", - додав омбудсмен.