Події

20:04 05.01.2023

Данілов розцінив вказівки Путіна про "різдвяне перемир'я" як брехню і лицемірство

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Данілов розцінив вказівки Путіна про "різдвяне перемир'я" як брехню і лицемірство

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав лицемірними заклики російської сторони до української про перемир'я на християнське свято Різдва.
"Яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі", - написав Данілов у четвер у твіттері.
Раніше президент РФ Володимир Путін доручив міністрові оборони РФ Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню.
У документі, названому "вказівки", міститься також заклик до української сторони оголосити режим припинення вогню і дати можливість відвідати служби в Різдвяний святвечір, а також у день Різдва Христового.

Теги: #україна #рнбо #різдво #перемиря

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