У Закарпатті побудують три криті льодові майданчики для хокею

Закарпатська область і Федерація хокею України розпочинають зведення трьох критих майданчиків для тренувань і змагань, повідомив голова Закарпатської військової адміністрації Віктор Микита в четвер.

"У відповідь на знищення арени "Альтаїр" у Дружківці Донецької області Закарпатська область і Федерація хокею України розпочинають зведення трьох критих майданчиків для проведення тренувань і змагань. У громадах, де вони діятимуть, створять ДЮСШ із відділеннями для хокею. Вони забезпечать набір і професійний тренувальний процес", - написав Микита у своєму телеграм-каналі.

"Ці осередки стануть фундаментом розбудови хокею на Закарпатті, який зародився в Ужгороді у 70-х роках минулого сторіччя, а також новим місцем для тренувань спортсменів, які релокуються у наш регіон", - написав голова ОВА.

"Тут тренуватимуться місцеві діти, а також діти, які були змушені переїхати з рідних міст і містечок через війну", - повідомив Микита.