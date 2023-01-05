Окупанти завдали 8 авіаударів по Україні та здійснили 10 обстрілів із РСЗВ за добу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби завдали вісім авіаційних ударів і здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці в четвер.

"Основні зусилля російські окупанти зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Ведуть наступальні дії на бахмутському та лиманському напрямках. Ворог безуспішно намагається покращити тактичне положення на куп’янському та авдіївському напрямках. На новопавлівському, запорізькому та херсонському - обороняється", - ідеться у зведенні.

На волинському, поліському, сіверському і слобожанському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас загарбники обстрілюють позиції наших військ і цивільні об'єкти вздовж усієї лінії зіткнення.

На слобожанському напрямку вогневого ураження зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Устинівки та Фиголівки Харківської області.

На куп’янському напрямку під вогневий вплив потрапили Дворічна, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На бахмутському напрямку окупанти обстріляли Спірне, Берестове, Білогорівку, Веселе, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Білу Гору, Курдюмівку, Диліївку, Північне, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині. На авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На новопавлівському напрямку противник обстріляв Микільське, Вугледар і Пречистівку на Донеччині.

На запорізькому напрямку під вогонь ворожої артилерії потрапили райони населених пунктів Зелене Поле і Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Щербаки і Степове на Запоріжжі та Нікополь Дніпропетровської області.

"На херсонському напрямку противник не припиняє терору мирного населення. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни у Чорнобаївці та Херсоні", - йдеться у зведенні.

У Генштабі зазначили, що загроза ворожих авіаційних і ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури зберігається на всій території України.