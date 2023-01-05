Події

18:05 05.01.2023

Зеленський і президент Латвії домовилися продовжувати співпрацю для посилення обороноздатності України

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Зеленський і президент Латвії домовилися продовжувати співпрацю для посилення обороноздатності України

Президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонних переговорів із президентом Латвії Егілсом Левітсом домовилися про продовження двосторонньої співпраці щодо посилення обороноздатності України.

"Провів плідну розмову з дорогим другом – президентом Латвії Егілсом Левітсом. Обговорили формулу миру. Подякував за його рішучу підтримку нашої країни та багатовимірну допомогу Латвії. Домовилися продовжити співпрацю для посилення обороноздатності України", - написав Зеленський у телеграмі.

 

Теги: #зеленський #левітс

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