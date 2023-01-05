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16:36 05.01.2023

РФ під словом "переговори" пропонує Україні та світові визнати її "право на захоплення чужих територій і масові вбивства" без юридичних наслідків - Подоляк

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РФ під словом "переговори" пропонує Україні та світові визнати її "право на захоплення чужих територій і масові вбивства" без юридичних наслідків - Подоляк

Росія в особі її президента Володимира Путіна під словом "переговори" пропонує Україні та світові визнати її "право на захоплення чужих територій і масові вбивства" без юридичних наслідків, що неприйнятно, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Росія (в особі Путіна) під словом "переговори" пропонує Україні та світу визнати її "право на захоплення чужих територій" і "зафіксувати відсутність юридичних наслідків за масові вбивства на чужій території". Це категорично неприйнятно", - написав Подоляк у твіттері.

За підсумками телефонних переговорів глав Росії та Туреччини, які відбулися вдень 5 січня, пресслужба президента РФ написала, що Путін знову "підтвердив відкритість РФ до діалогу щодо Україні". Зокрема, "за умови виконання київською владою відомих і неодноразово озвучених вимог і врахування нових територіальних реалій".

Як повідомлялося, в грудні 2022 року депутати Держдуми на черговому засіданні схвалили в першому читанні законопроєкт, що скасовує кримінальну відповідальність за дії російської армії на тимчасово окупованих територіях України в разі, якщо вони були здійснені з метою "захисту інтересів" Росії.

Ідеться про дії, здійснені на тимчасово окупованих територіях Донбасу, Запорізької та Херсонської областей до 30 вересня 2022 року (анексія цих територій Росією – ІФ-У).

Теги: #рф #переговори

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