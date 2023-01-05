ДБР: На Одеській митниці без хабарів не пропускали в Україну навіть генератори

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило масштабну схему поборів на Одеській митниці, де без хабарів не пропускали в Україну навіть генератори.

"Працівники ДБР продовжують системно викорінювати корупцію на митниці. Проводиться велика робота щодо наведення порядку на різних ділянках українського кордону. Цього разу викрито масштабну схему поборів на Одеській митниці", - інформує Бюро в четвер.

За інформацією ДБР, митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари через кордон, що підтверджується, зокрема, обшуками адмінбудівлі митного поста.

"Співробітники ДБР виявили схованки грошей співробітників митниці. Інспектори всього за декілька годин зміни встигли "заробити" понад 65 тисяч гривень. Гроші спритники ховали під плінтусами, у комп'ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі та навіть у туалеті", - йдеться у повідомленні.

У ДБР повідомляють, що під час спецоперації затримано на гарячому після чергового отримання грошей інспектора Одеської митниці, який вимагав з імпортера "плату" за безперешкодне ввезення генераторів та електроприладів в Україну.

"Митник брав гроші за не створення штучних проблем при митному оформленні генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їх розмитнення. Такі "послуги" він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів", - зазначається у повідомленні.

За інформацією ДБР, лише за короткий період слідство задокументувало факти одержання посадовцем хабарів на декілька тисяч доларів.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання інспектору запобіжного заходу.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї та інших схем.