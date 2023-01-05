ПВК "Вагнер" почала рекрутувати політв'язнів із Чечні - ГУР МО України

Представники російської ПВК "Вагнер" почали рекрутувати ув'язнених із виправних установ Чеченської Республіки РФ, більшість із яких було засуджено з політичних мотивів, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на дані воєнної розвідки.

"Відомо, що у колонії-поселенні №3 міста Аргун (Чеченська Республіка РФ), а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово (Наурський район Чеченської Республіки РФ), триває процес вербування в’язнів до лав ПВК "Вагнера". Явище починає набувати масового характеру. Так, з обох колоній було "мобілізовано" понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами", - зазначається у повідомленні у телеграм-каналі.

Зазначається, що зі співробітниками колоній наразі проводиться робота щодо запобігання витоку інформації.