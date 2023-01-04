Події

20:59 04.01.2023

Кулеба: Скоро буде більше хороших новин щодо зброї

1 хв читати
Кулеба: Скоро буде більше хороших новин щодо зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Франції за рішення передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion, а також анонсував "більше хороших новин" щодо зброї.

"Ми працюємо щодня, щоб у 2023 році Україна отримала від союзників усю необхідну зброю і все, що не вдалося отримати у 2022-му. Вже перший тиждень 2023-го приніс супер-новину про постачання легких танків від Франції за підсумком розмови президентів Зеленського і Макрона. Ми вдячні французьким друзям за це рішення, яке наближає нашу перемогу. Це результат лише однієї з восьми (!) міжнародних розмов президента за три дні", - написав він в інстаграмі у середу ввечері.

Кулеба наголосив, що багато інших важливих рішень - у роботі, і пообіцяв, що "вже скоро буде більше хороших новин щодо зброї".

"Міжнародний non-stop приносить конкретні результати для зміцнення України та нашого війська. Всі сили мобілізовані на те, щоб 2023 рік став переможним для України", - зазначив глава МЗС.

Теги: #зброя #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:36 04.01.2023
Кулеба: Наразі рано говорити, якою буде позиція Ізраїлю щодо війни в Україні, заяви нового глави МЗС ми почули

Кулеба: Наразі рано говорити, якою буде позиція Ізраїлю щодо війни в Україні, заяви нового глави МЗС ми почули

13:28 04.01.2023
Боррель запросив Кулебу взяти участь у Раді ЄС на рівні глав МЗС 23 січня

Боррель запросив Кулебу взяти участь у Раді ЄС на рівні глав МЗС 23 січня

14:20 03.01.2023
Кулеба запросив президента МОК відвідати зруйновану льодову арену в Дружківці й особисто переконатися у "спортивній нейтральності" РФ

Кулеба запросив президента МОК відвідати зруйновану льодову арену в Дружківці й особисто переконатися у "спортивній нейтральності" РФ

04:02 02.01.2023
У Німеччині розпочали виготовлення для України самохідних установок RCH 155

У Німеччині розпочали виготовлення для України самохідних установок RCH 155

16:48 31.12.2022
Ракетний удар РФ навмисно націлений на житлові райони - Кулеба

Ракетний удар РФ навмисно націлений на житлові райони - Кулеба

11:14 30.12.2022
Кулеба про українсько-угорські відносини: Нічого не зміниться, доки Орбан залишатиметься прем'єром Угорщини

Кулеба про українсько-угорські відносини: Нічого не зміниться, доки Орбан залишатиметься прем'єром Угорщини

15:55 29.12.2022
Єрмак впевнений у постачанні американської зброї, необхідної для перемоги України

Єрмак впевнений у постачанні американської зброї, необхідної для перемоги України

12:03 27.12.2022
Україна розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого з генсеком ООН як можливим посередником - Кулеба

Україна розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого з генсеком ООН як можливим посередником - Кулеба

06:56 26.12.2022
Кулеба: Україні нададуть усю необхідну зброю, питання часу

Кулеба: Україні нададуть усю необхідну зброю, питання часу

16:55 25.12.2022
Глава МЗС Кулеба і посли України відвідали Миколаїв

Глава МЗС Кулеба і посли України відвідали Миколаїв

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Митрополит Епіфаній здійснить богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Лаври

Ворог зосередить основні зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки - Маляр

Франція має намір передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion - розмова Зеленського з Макроном

Найближчими тижнями частина російських військових, які перебувають у Білорусі, будуть відправлені на Донбас

Окупанти за добу завдали 3 ракетних та 9 авіаударів по території України, здійснили 14 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Митрополит Епіфаній здійснить богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Лаври

Єрмак зустрівся з послом Японії в Україні

РФ частіше застосовуватиме безпілотники через вичерпання запасів високоточних ракет - Маляр

Ворог зосередить основні зусилля на захопленні Лимана, Соледара, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки - Маляр

ВАКС заарештував ексголову комітету ВР, підозрюваного у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

Покарання проросійських сил за злочини повинно мати серйозні юридичні підстави, які не викликатимуть сумнівів - "Слуга народу"

Франція має намір передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion - розмова Зеленського з Макроном

На Харківщині загинув начальник групи піротехнічних робіт загону спецпризначення ГУ ДСНС Тернопільської області

"Укрзалізниця" запровадила безконтактну оплату проїзду на 17 станціях київської кільцевої електрички

Найближчими тижнями частина російських військових, які перебувають у Білорусі, будуть відправлені на Донбас

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА