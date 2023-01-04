Франція має намір передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion - розмова Зеленського з Макроном

Президент України Володимир Зеленський у середу провів розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном, під час якої обговорив із ним питання співпраці у процесі посилення української системи ППО.

"Провів тривалу та докладну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном щодо поточної ситуації", - написав Зеленський у твіттері.

Глава держави повідомив, що під час розмови він подякував Макрону "за рішення передати Україні легкі танки та бронетранспортери Bastion, а також активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямі".

Український президент наголосив, що під час розмови співрозмовники також узгодили питання подальшої співпраці у процесі "суттєвого посилення" української системи ППО та інших оборонних можливостей.

"Також домовилися працювати над реалізацією формули миру", - підсумував Зеленський.