Події

16:05 04.01.2023

Україна очікує найближчим часом відправлення американських БМП Bradley - Буданов

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Україна очікує найближчим часом відправлення американських БМП Bradley - Буданов

Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Україна очікує найближчим часом відправлення американських бойових машин піхоти (БМП) Bradley, які значно підвищать боєздатність українських сил.

Як повідомив Буданов в інтерв'ю ABC News, навесні Україна планує серйозний прорив.

"Ми на них (БМП Bradley - ІФ-У) чекаємо. Дуже чекаємо. Це значно підвищить боєздатність наших підрозділів", - сказав Буданов в інтерв'ю ABC News.

Також він висловив подяку за всю надану допомогу та попросив продовжувати підтримувати Україну.

"Я обіцяю, що тепер це не займе багато часу, і кожен платник податків у США зможе побачити, куди пішов кожен цент. Разом ми змінимо цей світ", - заявив голова української розвідки.

 

Теги: #бмп #буданов

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