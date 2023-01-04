У Закарпатті 14 осіб спробували незаконно перетнути кордон із Румунією, п'ятьох затримали - Держприкордонслужба

14 чоловіків спробували незаконно перетнути українсько-румунський кордон за минулу добу, повідомляється в телеграм-каналі Державної прикордонної служби України в середу.

"Більшість чоловіків прибули в Закарпаття з інших областей. Найбільшу групу з п'яти осіб затримали за 800 метрів від кордону", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, наразі встановлюють причетних осіб. На затриманих уже склали протоколи та направили справи до суду.