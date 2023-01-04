Події

15:14 04.01.2023

НАБУ розшукує суддю Вищого адмінсуду у зв'язку з підозрою в декларуванні недостовірних даних

2 хв читати
НАБУ розшукує суддю Вищого адмінсуду у зв'язку з підозрою в декларуванні недостовірних даних

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук суддю Вищого адміністративного суду України Інну Масло у зв'язку з підозрою в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

"НАБУ розшукує суддю Вищого адміністративного суду України, підозрювану в недекларуванні на суму 7,8 млн грн", - ідеться в повідомленні бюро в телеграм-каналі в середу.

У повідомленні розміщено фотографію розшукуваної та зазначено її ім'я - Інна Масло.

Раніше антикорупційні органи України повідомили судді про підозру. Як повідомлялося в офіційному телеграм-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), судді інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (в редакції закону України від 04.12.2020 №1074-ІХ). Оскільки місцезнаходження судді не встановлено, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Досудовим розслідуванням, здійснюваним детективами НАБУ за оперативного супроводу СБУ, встановлено, що суддя в декларації за 2020 рік не зазначила дані про дві земельні ділянки в передмісті Києва і розміщені на цих ділянках об'єкти незавершеного будівництва, якими вона користувалася спільно зі своїм чоловіком упродовж року.

Ринкова вартість об'єктів незавершеного будівництва, придатних до проживання, становить понад 4 млн грн і 1,8 млн грн відповідно, а вартість земельних ділянок загалом - майже 2 млн грн. Враховуючи це, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн, що більше ніж у 3469 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб.

 

Теги: #війна #набу #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:32 04.01.2023
Усі острови розташовані в так званій сірій зоні - Сили оборони

Усі острови розташовані в так званій сірій зоні - Сили оборони

15:02 04.01.2023
На бахмутському напрямку ворог за добу завдав 238 ударів із різного озброєння - спікер Східного угруповання ЗСУ

На бахмутському напрямку ворог за добу завдав 238 ударів із різного озброєння - спікер Східного угруповання ЗСУ

10:38 04.01.2023
Російські агресори за минулу добу вбили п'ять мирних громадян, 13 поранили – К.Тимошенко

Російські агресори за минулу добу вбили п'ять мирних громадян, 13 поранили – К.Тимошенко

09:09 04.01.2023
Провал російських спроб перевернути ситуацію на фронті стане їхньою останньою поразкою – Зеленський

Провал російських спроб перевернути ситуацію на фронті стане їхньою останньою поразкою – Зеленський

19:53 03.01.2023
Складна ситуація на ділянці Соледар - Бахмут - Майорськ, важкі бої на рубежі Сватове - Кремінна та у напрямку Лисичанська - Залужний у розмові з Міллі

Складна ситуація на ділянці Соледар - Бахмут - Майорськ, важкі бої на рубежі Сватове - Кремінна та у напрямку Лисичанська - Залужний у розмові з Міллі

19:10 03.01.2023
Сили оборони за добу завдали ударів по 8 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу завдали ударів по 8 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

18:53 03.01.2023
Окупанти завдали 8 авіаударів по Україні та здійснили 18 обстрілів із РСЗВ за добу - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали 8 авіаударів по Україні та здійснили 18 обстрілів із РСЗВ за добу - Генштаб ЗСУ

18:36 03.01.2023
Окупанти зосередилися на підтримці наступального потенціалу та поповненні втрат - Генштаб ЗСУ

Окупанти зосередилися на підтримці наступального потенціалу та поповненні втрат - Генштаб ЗСУ

17:31 03.01.2023
Завдані економіці України внаслідок війни збитки перевищують $700 млрд - Шмигаль

Завдані економіці України внаслідок війни збитки перевищують $700 млрд - Шмигаль

13:43 03.01.2023
НАБУ розшукує організатора злочинної групи Довбенка

НАБУ розшукує організатора злочинної групи Довбенка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Буданов вважає, що "найгарячіші" бойові дії будуть у березні

На бахмутському напрямку ворог за добу завдав 238 ударів із різного озброєння - спікер Східного угруповання ЗСУ

Сирський: Навіть в умовах переваги росіяни не змогли виконати завдання - захопити Соледар і оточити Бахмут до 26 грудня

ГУР фіксує вже шостий випадок дестабілізації партизанами роботи російських залізниць у 2023 р.

Кулеба: Ми проводимо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про поставки нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії, поранено одну людину - голова ОВА

Україна очікує найближчим часом відправлення американських БМП Bradley - Буданов

СБУ затримала на Закарпатті детектива БЕБ і місцевого депутата за "кришування" підпільного збуту електронних сигарет

У Тернополі припинили діяльність прокремлівської ботоферми

Буданов вважає, що "найгарячіші" бойові дії будуть у березні

У Закарпатті 14 осіб спробували незаконно перетнути кордон із Румунією, п'ятьох затримали - Держприкордонслужба

Патрульні затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Одесі

Київ отримав від Тампере три автобуси та гуманітарну допомогу

Сирський: Навіть в умовах переваги росіяни не змогли виконати завдання - захопити Соледар і оточити Бахмут до 26 грудня

Кулеба: Цього року Латинська Америка буде в нас у пріоритеті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА