Події

12:32 04.01.2023

Найближчої доби в Україні похолодає, очікуються дощі зі снігом

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Найближчої доби в Україні похолодає, очікуються дощі зі снігом

У західних, північних та Вінницькій областях удень у четвер очікуються дощі, на північному сході - з мокрим снігом, місцями з налипанням мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, повідомляє Український гідрометцентр у середу.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, уночі у західних областях, удень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на заході та півдні країни до 10° тепла; у східних областях уночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. На високогір'ї Карпат сильний мокрий сніг, ожеледиця, пориви вітру 25 м/с, хуртовина, температура близько 0°.

У Києві 5 січня очікується дощ, уночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

6 січня загалом в Україні очікується невеликий та помірний сніг, на дорогах ожеледиця. На півдні країни та на Закарпатті - переважно дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, уночі на заході країни, вдень в Україні подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби у північних та більшості західних областей 0-5° морозу, на решті території 0-5° тепла, удень на півдні та Закарпатті до 9° тепла. У Києві в п'ятницю вночі буде помірний, удень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с, удень пориви 15 м/с, температура вночі та вдень 0-2° морозу.

Теги: #погода #прогноз

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