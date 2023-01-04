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12:56 04.01.2023

Кулеба: Ми проводимо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про поставки нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale

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Кулеба: Ми проводимо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про поставки нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale

Україна проводить переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про постачання нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale, оскільки засоби ППО та ПРО - першочергова потреба, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Перша група потреб стосується всіх без винятку засобів ППО та ПРО, зокрема, і боєприпасів до них. Україні потрібно якомога більше високотехнологічних систем ППО, і тому ми проводимо переговори не лише про нові батареї Patriot, а й про постачання нових систем NASAMS, Iris-T, Crotale. Ми вдячні США, Німеччині, Норвегії, Франції за вже ухвалені рішення. Працюємо над прискоренням таких рішень або від них, або від інших країн", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в середу.

Він зазначив, що цю роботу щодня виконують президент, МЗС, Міноборони.

Кулеба також наголосив, що Україна зацікавлена в додатковому отриманні зенітних установок, таких як Gepard і Vulcan, а також переносних ЗРК, як Stinger, та ін.

"Усі ці засоби потрібні, щоб українське небо якнайшвидше стало неприступною стіною для країни-терориста і ми могли захищати наші мирні міста і критичну інфраструктуру та громадян", - зазначив глава МЗС.

Крім того, він додав, що ще однією важливою потребою залишаються артилерійські снаряди всіх калібрів.

"Українські артилеристи не втомлюються їх ефективно використовувати, тому ми звертаємося до всіх країн-партнерів максимально прискорити відповідні додаткові постачання", - сказав він.

За його словами, зараз Україна провадить роботу з партнерами для виходу на новий рівень у забезпеченні ЗСУ артилерійськими системами та броньованою технікою всіх типів.

Теги: #про #ппо #nasams

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