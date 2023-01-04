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12:07 04.01.2023

Кулеба: Ми започаткували процес делегітимізації перебування РФ у Радбезі ООН, готуємося до наступних кроків

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Кулеба: Ми започаткували процес делегітимізації перебування РФ у Радбезі ООН, готуємося до наступних кроків

Україна започаткувала процес делегітимізації перебування Росії в Раді Безпеки ООН і наразі готується до наступних кроків на цьому шляху, низка країн уже підтримала позицію України в публічних коментарях, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Наприкінці грудня ми зробили важливі кроки для позбавлення РФ її статусу постійного члена Радбезу ООН і члена ООН у цілому. МЗС навело безумовні докази узурпації РФ місця в Радбезі в обхід процедур, визначених Статутом ООН. Скажу відверто, в низці столиць із подивом дізналися про факт незаконного перебування РФ у Радбезі. Низка країн уже підтримала позицію України в публічних коментарях, інші поділяють погляд, поки що не говорячи про це публічно", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в середу.

За його словами, третя група країн ретельно вивчає питання і піднімає архіви.

"РФ говорить, що не звертає на це уваги, але не публічно ми знаємо, що ця тема їх, м'яко кажучи, турбує. По суті ми започаткували процес делегітимізації перебування Росії в Радбезі ООН. Наразі ми готуємося до наступних кроків на цьому шляху. Вони передбачатимуть і подальші офіційні заяви, і широку кампанію з публічної адвокації", - заявив Кулеба.

Також він закликав усіх українців, усі організації громадянського суспільства активно долучатися до кампанії з позбавлення РФ статусу постійного члена Радбезу ООН.

"Цей злочинний вулик має бути зруйнований", - сказав міністр.

Теги: #рф #радбез_оон

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